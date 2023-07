Galtier et sa sale affaire, le PSG se frotte les mains

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG n'a toujours pas trouvé d'accord avec Christophe Galtier pour mettre fin à son contrat. La récente mise en garde à vue de l'ancien entraineur de Saint-Etienne pourrait en plus retarder son départ du club de la capitale.

La situation se complique pour Christophe Galtier. Le technicien français négocie actuellement son départ du PSG mais peine encore à trouver un accord avec le club de la capitale sur le montant à toucher. Pour ne rien arranger, l'entraineur francilien a été mis en garde à vue ces dernières heures dans l'affaire de racisme supposé le concernant lors de son passage à l'OGC Nice. Selon certaines sources, ce rebondissement devrait encore un peu plus retarder son départ du PSG. Mais dans cette affaire, Paris pourrait bien y trouver son compte en faisant baisser son indemnité de départ ou en envisageant un licenciement. Mais ça ne sera pas si simple selon le spécialiste Laurent Fellous.

Galtier, ça fait les affaires du PSG ?

🔴🔵 Quelle conséquences aura l'affaire Galtier sur sa fin avec le PSG ? L'avocat spécialiste en droit du sport Laurent Fellous fait le point. pic.twitter.com/PCPWiiEpIM — After Foot RMC (@AfterRMC) June 30, 2023

Sur l'antenne d'RMC, l'avocat spécialiste en droit du sport a en effet indiqué sur le sujet : « Il y a plusieurs points à prendre en considération. Du seul fait de la garde à vue, ils ne peuvent pas sanctionner automatiquement Christophe Galtier dès lors que cette mesure n'est pas en rapport avec son travail. C'est très important. Sur la possibilité d'une sanction, je pense qu'avant ça un accord sera trouvé. Mais pour le licenciement, c'est plus complexe. L'employeur peut licencier dès lors qu'une condamnation va causer un trouble au fonctionnement de l'entreprise. Au regard des enjeux financiers et médiatiques, ce sera un argument pour négocier à la baisse une indemnité de licenciement. Ils vont se baser sur ça et ça semble la solution la plus appropriée », a notamment indiqué Laurent Fellous, qui pense que Christophe Galtier, qui sera jugé en décembre prochain pour harcèlement moral et discrimination à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, ou une prétendue race ou religion déterminée, ne risquera au final pas grand-chose pénalement, au vu de la complexité de prouver les faits qui lui sont reprochés. Affaire à suivre.