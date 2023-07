80 millions, le PSG s'attaque à Gonçalo Ramos

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG n'est pas avare d'efforts et de pistes pour dénicher son futur avant-centre. Les Parisiens se penchent sur le cas Gonçalo Ramos, étant prêts à mettre 80 millions d'euros sur le joueur du Benfica. Mais, ça risque de ne même pas suffire.

Luis Campos ne sait plus où donner de la tête pour recruter un attaquant. Le PSG multiplie les pistes plus ou moins crédibles depuis le début du mercato : Randal Kolo Muani, Harry Kane, Victor Osimhen, Dusan Vlahovic et désormais Gonçalo Ramos. Le jeune portugais de Benfica a été l'une des sensations de la saison écoulée. En club, il a planté 27 buts en 47 apparitions dont 19 en championnat et 7 en Ligue des champions. Surtout, en sélection, il a mis Cristiano Ronaldo sur le banc pendant le Mondial. Il a rapidement donné raison à son sélectionneur en mettant un triplé face à la Suisse en huitième de finale.

Benfica attend 120 ME pour Ramos, le PSG prévenu

Un bilan impressionnant et suffisant pour que le PSG tente vraiment le coup cet été. Les Parisiens savent qu'à partir d'une certaine somme Benfica pliera comme pour ses autres pépites par le passé : Enzo Fernandez, Joao Felix entre autres. Selon le journal portugais Le Correio da Manha, le club parisien ne va pas y aller à moitié dans ce dossier. Selon ses informations, le PSG compte offrir 80 millions d'euros pour Gonçalo Ramos.

Une offre alléchante pour Benfica alors que l'attaquant est sous contrat pour encore deux ans. Cependant, cela ne suffira pas à assurer le transfert du joueur. Benfica a fixé sa clause libératoire à 120 millions d'euros et veut s'en rapprocher au maximum dans le cas d'une vente. A l'instar de Kane à Tottenham, le PSG devra mettre la main à la poche très rapidement puisque...Tottenham pourrait aussi être de la partie pour Gonçalo Ramos. Une dépense lourde mais nécessaire pour l'une des plus belles promesses mondiales au poste d'avant-centre.