Youssouf Koné accuse l’OL de plomber sa carrière

Recruté à l’été 2019 après le départ de Ferland Mendy au Real Madrid, Youssouf Koné ne s’est jamais imposé à l’Olympique Lyonnais. Le latéral gauche enchaîne les prêts peu convaincants. Et selon lui, ce manque de continuité n’est lié qu’au mauvais traitement infligé à Lyon.

Pour la quatrième fois depuis sa signature à l’Olympique Lyonnais, Youssouf Koné a dû accepter de partir en prêt cet été. Le latéral gauche de 27 ans passe cette fois la saison sous le maillot de l’AC Ajaccio où il n’a disputé que deux matchs de Ligue 1. A ce rythme, pas sûr que le promu se démène pour le conserver l’été prochain. Une chose est sûre, c’est que le club rhodanien le poussera de nouveau vers la sortie. Youssouf Koné, sous contrat jusqu’en 2024, n’entre clairement pas dans les plans de l’Olympique Lyonnais qu’il tient responsable de ses difficultés.

« Dans le football, il y a parfois des décisions, des faits de jeu qui peuvent changer personnellement le cours d'une saison. Je crois que c'est ce qui m'est arrivé souvent, a confié le Malien dans un entretien accordé à Corse-Matin. J'ai été écarté plusieurs fois après une petite blessure. A mon retour, je n'ai plus fait partie des plans du coach. A Lyon, c'est une grosse entorse à la cheville gauche qui a changé les choses. Je crois qu'on ne m'a pas donné ma chance. » Un scénario qui se serait répété pendant la dernière intersaison.

L'OL l'a mis au placard

« J'avais repris avec Lyon et fait cinq premiers jours avec l'équipe professionnelle. Et puis, on m'a mis à la cave juste après. Je me suis alors entraîné avec la réserve. Ensuite, durant la préparation, j'ai ressenti une douleur à un tibia. Je n'ai pas pu continuer à 100 % et j'ai pris le temps de me soigner. Dans les derniers jours du mercato, on m'a écarté et je me suis entraîné seul. C'était très compliqué », a raconté Youssouf Koné, dont le transfert en provenance de Lille avait coûté 9 millions d’euros à l’Olympique Lyonnais.