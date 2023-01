Walid Regragui humilie l’OL en direct, c’est violent

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Invité de l’After Foot sur RMC pendant une heure, le sélectionneur marocain Walid Regragui a lâché un très gros tacle à l’encontre de l’OL.

Comme cela était attendu, les joueurs du Maroc agitent le mercato en ce mois de janvier, après le parcours exceptionnel des Lions de l’Atlas durant la Coupe du monde au Maroc. Azzedine Ounahi a signé à l’Olympique de Marseille, Hakim Ziyech est en passe de rejoindre le PSG tandis que Sofiane Boufal a quitté Angers pour multiplier son salaire au Qatar. Un autre homme fort de la sélection marocaine pourrait bouger et tout va se jouer lors de cette ultime journée du mercato ce mardi, il s’agit de Sofyan Amrabat. Ciblé par le FC Barcelone, le taulier du Maroc aurait le profil idéal pour un club comme l'Olympique Lyonnais, comme cela a été suggéré par Daniel Riolo au sélectionneur marocain Walid Regragui sur l’antenne de RMC dans l’After Foot. La réponse de l’entraîneur des Lions de l’Atlas n’a pas manqué de piquant et nul doute qu’elle ne plaira pas à Jean-Michel Aulas et à John Textor.

Sofyan Amrabat « mérite mieux » que l’OL

« Sofyan Amrabat un bon profil pour l'OL ? Avec tout le respect que j’ai pour Lyon, il mérite quand même mieux » a lâché le sélectionneur du Maroc, très cash au moment de répondre à la question de Daniel Riolo. Les faits donnent -malheureusement pour Lyon- raison à Walid Regragui puisque l’Olympique Lyonnais n’est pas le club le plus attractif d’Europe actuellement en raison des mauvais résultats des deux dernières années. Il apparait donc hautement improbable pour l’OL d’attirer un joueur du calibre de Sofyan Amrabat, lequel figure dans les petits papiers du FC Barcelone en cette fin de mercato hivernal. Reste que la réponse du sélectionneur marocain était très cash et manquait sans doute un peu de tact à l’encontre de l’Olympique Lyonnais, qui a certes perdu un peu de son prestige mais qui reste l’un des plus grands clubs français, ce qui mérite tout de même un minimum de respect.