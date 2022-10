Vente OL : Tout est repoussé au 17 novembre !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Avant l'ouverture de la bourse, ce lundi, l'Olympique Lyonnais a fait le point sur le dossier de la vente à John Textor et confirmé une nouvelle deadline pour une concrétisation de cette cession déjà repoussée deux fois.

L’action OL Bourse étant figée depuis mercredi dernier, dans l’attente de la possible finalisation de la cession de l’Olympique Lyonnais à Eagle Football au 21 octobre, comme cela était prévu, le club ne pouvait pas rester silencieux suite à l’impossibilité d’aboutir à un accord dans les délais. Ce lundi, avant que les marchés boursiers se mettent en action, OL Groupe a donc fait le point sur l’état des négociations et a confirmé qu’un nouveau report avait été accordé pour finaliser cette opération à 800 millions d’euros. Il faudra désormais attendre le 17 novembre pour savoir si les négociations entre Jean-Michel Aulas et John Textor se finissent de manière idyllique, ce dont certains doutent un tout petit peu, le « closing » ayant déjà été repoussé deux fois, notamment en raison de problème sur la provenance d’une partie des fonds.

L'OL se donne du temps pour vendre

« A ce jour des progrès substantiels ont été faits sur toutes les étapes qui sont nécessaires pour réaliser l’opération (…) En ce qui concerne le financement de la transaction, Eagle Football a informé OL Groupe que des discussions avancées étaient en cours avec des investisseurs identifiés en dette et fonds propres prêts à soutenir la transaction. Néanmoins, ce financement demeure soumis à a finalisation par Eagle Football de la documentation détaillée, aux autorisations habituelles (notamment des autorités footballistiques) et aux procédures de vérifications internes aux prêteurs du groupe Olympique Lyonnais. Dans ces conditions, le closing de l’opération n’a pas pu être réalisé le 21 octobre 2022. Pathé, IDG Capital, Holnest, OL Groupe et Eagle Football se sont mis d’accord sur la fixation de la nouvelle date de réalisation de l’opération au 17 novembre », précise OL Groupe dans un communiqué.