Vente OL : Riolo pense que tout va s'écrouler

Par Corentin Facy

Dans les tuyaux depuis près de six mois, la vente de l’OL a John Textor est toujours à l'arrêt, rien n'ayant fuité du conseil d'administration qui s'est tenu dimanche soir.

On ne connaît pas la fin de l'interminable feuilleton. Propriétaire de Botafogo au Brésil et de Crystal Palace en Angleterre, John Textor peut encore devenir le nouveau patron de l’Olympique Lyonnais. Malgré des annonces en grande pompe ou encore une conférence de presse au Groupama Stadium en présence de Jean-Michel Aulas, l’homme d’affaires américain n’a toujours pas réuni les liquidités financières et les garanties nécessaires au rachat de l’OL et l'absence d'un communiqué ce lundi midi confirme qu'il y a un vrai malaise du côté de Lyon. Les supporters de l'OL peuvent donc s'inquiéter concernant John Textor et ce n’est pas plus mal selon Daniel Riolo. Dans l’After Foot, le journaliste a en effet lâché quelques indices sur Textor et pour le consultant de RMC, ce serait finalement une très bonne nouvelle pour Lyon que l’homme d’affaires américain ne devienne pas le nouveau patron des Gones en lieu et place de Jean-Michel Aulas.

L'OL échappe à Textor, le soulagement de Riolo

🔚 Fin du stage à Algorfa 🇪🇸



Nous remercions @LaFincaResort pour leur accueil et leurs installations !



Une grosse semaine de travail s’achève avant notre prochaine étape de la prépa ➡️ Dubai ! 🔴🔵 pic.twitter.com/pE1jmncVcz — Olympique Lyonnais (@OL) December 2, 2022

« La vente de l’OL qui tombe à l’eau, ce n’est pas faute d’avoir dit que cette histoire puait du c… Je le dis depuis le début. Mais attention, car au final, ce sera une bonne nouvelle si cela ne se fait pas, car ce que Textor s’apprêtait à faire, ce n’était pas bon pour l’OL. Je pense que ce ne sera pas nécessaire de pleurer si la vente à Textor ne se fait pas. Il faudra néanmoins tout restructurer derrière. La vente ne se fera plus maintenant, à un moment le blé tu l’as ou tu ne l’as pas. Cette histoire sent mauvais, elle dure depuis plus de six mois. Le problème ce sera l’étape d’après pour l’OL si ça ne se fait pas. Une restructuration du club sera nécessaire financièrement, car ces derniers temps, j’ai le sentiment qu’on avait un peu la tête ailleurs à Lyon » a lâché Daniel Riolo, qui estime que la vente de l’OL à John Textor serait une mauvaise nouvelle pour le club de Jean-Michel Aulas. La sortie imminente d'un communiqué d'OL Groupe devrait permettre d'en savoir un peu plus. Ou pas.