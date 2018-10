OL : Ndombele se jette à l'eau concernant le cas Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Plutôt discret dans ses interventions, Tanguy Ndombele sait que Bruno Genesio est un coach contesté du côté de l'Olympique Lyonnais, et cela même si l'OL fait front commun face aux critiques qui pleuvent sur son entraîneur. Mais, le milieu de terrain international tricolore de Lyon a clairement fait part de son soutien à son coach dans une interview accordée à TF1. Pour Tanguy Ndombele, les choses sont très claires et les joueurs de l'OL sont droits dans leurs bottes sur ce sujet de l'entraîneur.

«Tout le groupe le soutient. Quelques cadres sont montés au créneau pour dire qu’on était tous avec le coach. Donc dans le vestiaire on vit tous bien, il n’y a pas de souci et on ne regarde pas ce que les gens disent, s’ils veulent que Bruno Genesio reste ou pas. Le coach est là et on travaille avec... », a clairement fait savoir le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, qui n'a pas l'intention d'être celui qui brisera l'unanimité à l'OL concernant l'entraîneur actuel. Voilà de quoi rassurer Bruno Genesio et Jean-Michel Aulas, lesquels connaissent l'importance de Tanguy Ndombele à Lyon.