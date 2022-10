Vente OL : L'homme qui valait 5 milliards arrive à Lyon

John Textor n'arrivera pas seul à Lyon, pour contribuer au rachat de l'Olympique Lyonnais, le milliardaire américain compte sur le propriétaire des Sixers en NBA et qui a également des billes avec Textor dans Crystal Palace.

James Harden sera-t-il un jour dans les tribunes du Groupama Stadium pour voir un match de l’OL ? Jusqu’à ce jour, voir la superstar de la NBA à Lyon était un doux rêve, mais à priori tout pourrait changer après la reprise annoncée depuis des mois du club de Jean-Michel Aulas par Eagle Football. Car si John Textor mène ce projet de rachat d’OL Groupe, le quotidien sportif français annonce que Josh Harris, patron d’Ares Management, est embarqué dans ce dossier. Co-propriétaire des 76ers, qui dispute le championnat NBA, mais également des New Jersey Devils en NHL, Harris est un multi-milliardaire, et il a déjà suivi John Textor dans le dossier de Crystal Palace. Alors que la cession d’OL Groupe doit être finalisée au plus tard le 17 novembre, l’optimisme est de retour du côté des bureaux de l’Olympique Lyonnais où un gros doute avait jailli la semaine passée.

