Vente de l'OL ou pas, la Bourse commence à paniquer

Par Claude Dautel

Les marchés financiers détestent l'incertitude et visiblement le report jusqu'à ce mercredi d'une décision concernant la vente d'OL Groupe à John Textor et Eagle Football fait peur aux investisseurs.

Cette fois, il n’y aura plus de report, l’Olympique Lyonnais l’a annoncé lundi, ce mercredi 7 décembre soit John Textor aura l’ensemble des documents exigés par l’OL soit l’homme d’affaires sera persona non grata, avec éventuellement des pénalités financières. En attendant de savoir si le patron d’Eagle Football arrivera à répondre aux attentes, avec notamment la fameuse attestation qui permettrait à Textor de placer ses parts dans Crystal Palace comme garantie, l’action de l’OL Goupe continue sa dégringolade. Lorsque le club de Jean-Michel Aulas a décidé le 17 novembre de demander à Euronext de suspendre sa cotation des actions, dans l’attente de l’accord avec John Textor, celle-ci valait 2,85 euros. Mais ce mardi, à l’heure de la reprise de la cotation, l’action a plongé à 12,54 euros, et ce n’était que le début d’une grosse dégringolade.

OL Groupe dévisse à la bourse de Paris

Ainsi, ce mercredi, dans l’attente du verdict, l’action OL Groupe vaut désormais 2,20 euros. Et sur les forums des sites boursiers, certains ne seraient pas étonnés de voir la baisse se prolonger tout au long d'une journée qui risque d'être pénible. Les dernières rumeurs affirment que l'accord sera impossible à boucler dans les délais, et que du côté de l'Olympique Lyonnais on est déjà en quête d'un nouveau repreneur, tout en envisageant d'attaquer la banque qui était en charge de choisir un repreneur et aurait donc désigné John Textor alors que visiblement le montage financier de ce dernier n'était pas finalisé. Actuellement à Dubaï, Laurent Blanc, recruté avec l'accord de Textor, et ses joueurs doivent se demander qui sera leur patron au retour de stage. Pour les petits actionnaires de l'OL, on se demande surtout où ce cauchemar va s'arrêter.