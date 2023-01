Sur Twitter, le match OL-Wolves pour Gomes est lancé !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Le mercato de l'OL a pris un coup d'accélérateur totalement inattendu. Discrets depuis le 1er janvier, les Lyonnais sont prêts à mettre 20 millions sur le jeune brésilien Joao Gomes et le souffler à Wolverhampton. Les Anglais et leurs supporters ne l'entendent pas de cette oreille.

Souvent coiffé sur le poteau pour des recrues, l'OL va t-il inverser les rôles et devenir le bourreau de Wolverhampton ? Le club anglais, mal-classé en Premier League, voulait assurer son avenir en recrutant la pépite brésilienne Joao Gomes. Le jeune milieu de 21 ans est apparu dans la lumière à Flamengo, récent lauréat de la Copa Libertadores. Les Wolves avaient misé 17 millions d'euros sur lui et semblaient partis vers un transfert tranquille. Or, l'OL est arrivé au dernier moment dans le dossier avec une offre à 20 millions d'euros pour arracher le joueur. La situation est désormais floue et le joueur lui-même n'arrange rien.

🤔 — João Gomes (@GomesOficial08) January 17, 2023

Lions et loups s'écharpent sur les réseaux pour Gomes

Joao Gomes a en effet twitté ce mardi soir pour prolonger le suspense entre l'OL et Wolverhampton. Son message ne comporte qu'un émoji songeur et interrogateur. Une manière d'inviter ses fans et les fans des deux clubs en question à l'aider pour faire son choix. Aussitôt dit, aussitôt fait, les Lyonnais comme les supporters des Wolves sont venus l'interpeller pour choisir leur club plutôt que celui de l'adversaire.

JOAO L'OL EST FAIT POUR TOI BG ! — PA 🍿 (@Domingo) January 17, 2023

Come to Wolves, a better shop window for the future 😉! 🐺 👊 — Kevin Leslie (@TheKevinLeslie) January 17, 2023

« Joao, l’OL est fait pour toi BG ! », a écrit le youtuber Domingo. « Viens chez les Wolves, une meilleure vitrine pour le futur ! », a répliqué l'écrivain anglais Kevin Leslie. « Lyon est une meilleure ville, meilleure équipe, les Brésiliens aiment notre club comme Juninho, Guimaraes, Paqueta », a indiqué un supporter lyonnais avant une réponse immédiate de Kevin Leslie « Ha ha probablement la plupart des villes sont meilleures que Wolverhampton. Mais la Premier League est la meilleure ligue du monde. Donc, il peut visiter Lyon pendant les vacances et ensuite venir jouer en Premier League ». Le meilleur championnat du monde contre un OL à la culture très brésilienne, le match est lancé. Bien malin qui pourra donner la réponse de Joao Gomes.