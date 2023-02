Sonny Anderson nommé conseiller sportif de l'OL !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La rumeur circulait depuis quelques semaines, mais c'est désormais officiel, Sonny Anderson a été nommé conseiller sportif de l'Olympique Lyonnais. Devenu consultant de BeInSports, l'ancienne star brésilienne de l'OL sera présentée jeudi.

Dans un communiqué, OL Groupe a invité les médias à une conférence de presse ce jeudi à 11h15 afin de présenter Sonny Anderson, lequel est nommé conseiller d'OL Groupe, confirmant ainsi ce qui avait été annoncé il y a trois semaines. En plus de ses activités sur le chaîne sportive qatarie, l'ancien joueur était également conseiller du club de la La Duchère, une équipe avec qui l'Olympique Lyonnais est partenaire. Jean-Michel Aulas l'avait confié, depuis le décès de Gérard Houllier, le club manquait d'une personne capable d'apporter sa connaissance du football. En choisissant Sonny Anderson, qui a porté le maillot de l'OL entre 1999 et 20003, après avoir notamment joué pour l'OM, Monaco et le Barça, les dirigeants rhodaniens envoient un signal fort aux supporters, lesquels vont apprécier que le duo Ponsot-Cheyrou ait désormais un vrai interlocuteur sur le plan sportif.