OL : Sonny Anderson conseiller sportif, c'est bouillant !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Jean-Michel Aulas a conscience que l'Olympique Lyonnais doit recruter un conseiller sportif, ce poste étant actuellement délaissé. Et ce lundi, le nom de Sonny Anderson revient avec insistance.

Trois mois après le rachat de l’Olympique Lyonnais par John Textor, et conscient que l’OL avait besoin de se réinventer, Jean-Michel Aulas semble avoir décidé de passer de la parole aux actes. De plus en plus contesté par les supporters, même s’il s’en défend, le président lyonnais ne veut plus que Benoît Cheyrou et Vincent Ponsot portent sur leurs seules épaules la responsabilité des choix sportifs. Et c’est pour cela que dans un récent entretien il avait annoncé vouloir recruter rapidement un conseiller sportif, avouant que la mort de Gérard Houllier avait laissé le club orphelin d’un vrai connaisseur capable d’aider l’Olympique Lyonnais à faire des choix. L’heure semble être venue de recruter un successeur à Gérard Houllier, et cela pourrait arriver dans les prochaines heures avec la venue de Sonny Anderson.

Sonny Anderson, une légende brésilienne de retour à Lyon

Selon Le Progrès, qui l’annonce ce lundi, l’ancien joueur brésilien, qui avait envoyé l’Olympique Lyonnais dans une nouvelle dimension lorsqu’il avait signé à l’OL en 1999, et actuel consultant de BeInsports, devrait occuper ce poste de conseiller sportif de Jean-Michel Aulas, cela avec évidemment l’accord de John Textor. « L'ex-international brésilien, auteur de 94 buts en 159 matchs avec l'OL de 1999 à 2003 et victorieux des deux premiers titres de champion comme de la Coupe de la Ligue 2001, est bien en pole position et que les derniers détails pourraient être réglés dans la journée de lundi », précise Arnaud Clément, journaliste du quotidien régional. Du côté de l’OL, on calme le jeu en précisant que Sonny Anderson n’est pas le seul candidat en lice et qu’aucune annonce n’est prévue dans les prochains jours pour ce poste. Qui vivra verra mais du côté des supporters lyonnais, on sera probablement rassuré par la venue de la légende brésilienne.