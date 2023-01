Reine-Adélaïde file à Troyes, c'est signé avec l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL vit un mercato estival très mouvementé. Alors qu'il a récemment vu son transfert au FC Séville capoter, Jeff Reine-Adélaïde a finalement trouvé chaussure à son pied.

Jeff Reine-Adélaïde était désireux de quitter l'OL pour retrouver du temps de jeu, lui qui ne fait pas forcément partie des plans de Laurent Blanc. Le milieu de terrain, souvent blessé ces dernières saisons, pensait avoir trouvé sa nouvelle équipe pour terminer la saison. En effet, son arrivée au FC Séville était bouclée mais JRA a manqué sa visite médicale, jugé trop court physiquement. Déçu, l'ancien joueur d'Angers va néanmoins pouvoir quitter l'OL dans les prochaines heures. Selon les informations de L'Equipe, Reine-Adélaïde a trouvé un accord avec Troyes.

Reine-Adélaïde trouve enfin un club

🚨Info: Jeff Reine-Adélaïde 🇫🇷💫



▫️ Accord trouvé entre L'OL et Troyes pour un prêt SANS option d'achat.



▫️Visite médicale dans les prochaines heures. pic.twitter.com/sNCDafKGeQ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 30, 2023

Le média précise que le Français sera prêté jusqu’à la fin de saison, sans indiquer si cette formule sera accompagnée d'une option d'achat éventuelle. A l'inverse, Foot Mercato précise qu'aucune option d'achat ne sera mise en place dans le contrat de JRA. Reine-Adélaïde est déjà arrivé à Troyes et va passer sa visite médicale. A noter que le milieu de terrain aurait pu revenir à Angers mais n'a tout simplement pas trouvé d'accord avec son ancien club. Ce sera le deuxième prêt de JRA depuis son arrivée à l'Olympique Lyonnais puisque le footballeur de 25 ans avait déjà été prêté à Nice lors de la saison 2020-21. L'occasion pour lui de relancer une carrière en chute libre et d'espérer se montrer, alors que son contrat à l'OL prendra fin à l'été 2024. Pour les Gones, c'est un nouveau départ lors de ce mercato d'hiver. Un départ que les fans du club rhodanien espèrent être compensé dans les prochaines heures. D'ici au 31 janvier minuit, tout semble encore possible avec cet Olympique Lyonnais en totale mutation. Déjà, on sait que Wilson Isidor (Lokomotiv) ne rejoindra pas Lyon.