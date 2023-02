Rayan Cherki jusqu'en 2025, l'OL avait tout prévu !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Evoqué du côté du PSG lors du dernier mercato, Rayan Cherki est resté à l'Olympique Lyonnais. Et si le club de la capitale veut s'offrir le joueur de l'OL, alors il devra payer cela très cher.

« Si il y a bien une chose sur laquelle nous sommes tous d’accord : supp, club, staff,joueurs c’est qu’un talent comme Rayan va rester à l’OL. Merci à l’Equipe ne ne pas chercher pour un clic de plus à l’envoyer sur le banc d’un club où il ne pourra pas s’exprimer comme chez lui! ». Le 26 janvier dernier, en réponse à un article du quotidien sportif qui envoyait Rayan Cherki au Paris Saint-Germain, Jean-Michel Aulas avait fermement l’idée d’une volonté pour l’Olympique Lyonnais de vendre son milieu offensif de 19 ans. Et le patron du club rhodanien savait ce qu’il faisait en répondant ainsi à L’Equipe, alors que Cherki était supposé entrer dans la dernière année de son contrat en fin de saison. Mais, à en croire le média susnommé, une clause va permettre à Lyon de bien dormir concernant l’avenir de sa pépite, ou du moins une année de plus.

L'OL a bouclé le contrat de Cherki

Merci à l’Equipe ne ne pas chercher pour un clic de plus à l’envoyer sur le banc d’un club où il ne pourra pas s’exprimer comme chez lui! pic.twitter.com/oFlwgixFnn — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 26, 2023

En effet, dans la prolongation paraphée entre Rayan Cherki et l’Olympique Lyonnais en 2022, l’OL avait prévu qu’une année supplémentaire serait automatiquement ajoutée si le joueur disputait un certain nombre de matches. Et à en croire Hugo Guillemet, qui a ses entrées dans les bureaux de l’Olympique Lyonnais, cette clause sera bientôt levée, Cherki enchaînant les matchs depuis le début de l’année 2023. Le journaliste de l’Equipe affirme que Laurent Blanc n’a pas été mis sous pression dans ce dossier, et que si l’entraîneur titularise le joueur de 19 ans c’est qu’il estime qu’il a sa place, ce que ce dernier justifie avec de bonnes prestations. Si c’est une bonne nouvelle pour l’OL et le joueur, les dirigeants du PSG doivent comprendre qu’ils devront aligner les millions d’euros s’ils veulent arracher Rayan Cherki, lequel ne sera pas libre dans un an.