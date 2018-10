PSG : Aulas dévoile les vrais chiffres du PSG et attaque !

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

En marge des résultats financiers d’OL Groupe, Jean-Michel Aulas a bien évidemment parlé de l’énorme locomotive du football français qu’est le PSG.

Son équipe s’est inclinée 5-0 ce dimanche contre le club de la capitale, et si le résultat final est sévère par rapport au scénario de la rencontre, cette différence démontre que les deux équipes ne sont tout de même pas sur la même planète en Ligue 1. Une inégalité de moyens souvent dénoncée par le président de l’OL, persuadé que les dés sont pipés. D’ailleurs, Jean-Michel Aulas n’hésite pas à livrer une autre version des chiffres du Paris Saint-Germain, notamment au niveau de son budget réel et de ses pertes comblées par le Qatar.

« Le budget du PSG est plutôt de 800 ME (NDLR : il est estimé à 540 ME). On progresse très vite, mais l’écart avec le PSG progresse plus vite que notre chiffre d’affaires. C’est ça qu’il faut réguler, ce que l’UEFA s’efforce de faire de manière pertinente. On voit en Ligue 1 que quand on ne sait pas réguler un championnat de manière efficace, on a un champion qui bouffe tout, la lutte se limite aux places derrière lui. Nous arrivons à être performants et économiquement viables, ce qui n’est pas le cas du PSG qui consomme 300 ME de recettes d’état », a annoncé dans Le Progrès un Jean-Michel Aulas qui rappelle une nouvelle fois que, selon lui, la concurrence est faussée en Ligue 1, même si l’OL profite largement de l’apport financier que représente le Paris SG pour présenter des chiffres dans le vert ces dernières saisons.