OL : Ziyech à Lyon, ça se négocie !

Tandis que le dossier André Onana avance dans le bon sens, l'Olympique Lyonnais pourrait frapper un grand coup en faisant venir Hakim Ziyech, l'international marocain de Chelsea avec qui Juninho discute.

L’Olympique Lyonnais a réussi son premier match de préparation samedi soir contre Bourg-en-Bresse, mais du côté des supporters de l’OL on se réjouissait également des rumeurs du mercato. Car si on a appris que la signature d’André Onana se précisait, le gardien de but de l’Ajax Amsterdam ayant donné son accord aux dirigeants du club de Ligue 1, la rumeur de la venue possible d’Hakim Ziyech a commencé à prendre de l’ampleur, même si ce dossier est forcément très compliqué à mener à son terme. Agé de 28 ans, l'attaquant marocain recruté l’an dernier par Chelsea à l’Ajax Amsterdam pour 40 millions d’euros, et qui a encore quatre ans de contrat avec les champions d’Europe en titre, a clairement compris que Thomas Tuchel ne comptait pas réellement sur lui et son désir de changer de club n’est plus un secret.

Cependant, compte tenu de la valeur d’Hakim Ziyech, l’Olympique Lyonnais ne peut pas se permettre un transfert sec et c’est donc vers un prêt avec option d’achat que Juninho et Jean-Michel Aulas pourraient négocier avec Chelsea. Une version que confirme @Polprins, journaliste spécialiste dans le football du Benelux et qui suit le joueur de Chelsea depuis plusieurs saisons. « Ziyech a bien été approché par l’OL. Il a fait part de son envie de se relancer ne voyant aucune perspective d’avenir à Chelsea. Son agent (Nakhli) n’a reçu pour l’instant aucune offre concrète, mais l’OL a déjà entamé de sérieuses discussions. Un prêt avec OPA est sollicité (…) Attention, rien n’est encore fait et loin de la. L’intérêt de l’OL a été mentionné côté néerlandais, mais le salaire et les montants demandés par Chelsea sont très élevés pour le statut financier actuel de l’OL. Ziyech veut surtout jouer, le problème qu’il a subi à l’Ajax au niveau de l’intérêt des grands clubs par rapport à son niveau se réitère aujourd’hui », confie le journaliste, histoire de préciser les choses dans cette opération très compliquée, mais qui pourrait permettre à l’Olympique Lyonnais de recruter un joueur XXL dont le salaire actuel, 0,5ME par mois, pourrait constituer le dernier obstacle.