OL : Le fiasco Liverpool puis le néant au mercato, Fékir n'a pas compris

Dans : OL, Mercato.

Au début de l’été, alors qu’il se préparait à disputer la Coupe du monde avec la France, Nabil Fékir avait presque dit adieu à Lyon.

Le numéro 10 était sur le point de s’engager avec Liverpool, quand un léger problème détecté à la visite médicale à inciter les dirigeants des Reds à renégocier son transfert, ce qui a finalement tout fait tomber à l’eau. Forcément déçu de ne pas rejoindre le vice-champion d’Europe en titre, le Lyonnais s’est concentré sur la Coupe du monde, où il était le joker offensif des Bleus. Sur le plan sportif, il a ensuite repris l’entrainement avec Lyon à la fin de ses vacances, pour se concentrer sur sa nouvelle saison. Il ne fut presque jamais à nouveau question d’un départ, faute d’intérêts concrets de la part de grands clubs, en dehors d’une prise de renseignements du Real Madrid.

Et selon L’Equipe, cette situation a étonné beaucoup de monde à Lyon. Le joueur en premier lieu, qui pensait avoir tout de même une ou deux offres concrètes à étudier. Et le club rhodanien également, qui pouvait encore dire oui à une belle proposition dans le courant de l’été. Résultat, cela a jeté un froid sur les relations entre Nabil Fékir et Jean-Pierre Bernès, son conseiller, au point que l’OL vienne aux renseignements sur le coup de blues de Fékir. Très discret à ce sujet, le capitaine lyonnais a retrouvé son allant avec sa forme physique, et a certainement oublié cet été moins mouvementé que prévu, comme le prouve sa prestation à Manchester City mercredi.