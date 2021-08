OL : Xherdan Shaqiri, la fausse bonne idée ?

Dans : OL.

Selon les informations de L’Equipe, l’Olympique Lyonnais s’est positionné pour recruter Xherdan Shaqiri en provenance de Liverpool.

L’attaquant de la Suisse est en manque de temps de jeu chez les Reds depuis plusieurs semaines, ce dont l’OL aimerait profiter pour l’attirer sur les bords du Rhône. Avec le recrutement de Shaqiri, cadre de la Suisse et ancien attaquant du Bayern Munich, les dirigeants lyonnais frapperaient un joli coup avec un nom ronflant. Mais sportivement et économiquement, le recrutement de Xherdan Shaqiri serait-il judicieux, alors que Liverpool réclame près de 15 millions d’euros pour vendre son musculeux attaquant ? Les doutes sont extrêmement nombreux chez les supporters de l’OL, où certains s’inquiètent du manque de temps de jeu de Shaqiri depuis plusieurs saisons ainsi que de son salaire très conséquent, proche de celui que percevait un certain Memphis Depay il y a quelques mois.

Son salaire et son irrégularité posent question

« Shaqiri très fort en sélection, très moyen en club. Salaire important qui plus est » a publié le compte insider @Journalistemas, tandis que plusieurs supporters de l’Olympique Lyonnais ont exprimé leurs doutes. « C’est un profil qu’on n’a pas. Il a vraiment tout pour jouer sur l’aile droite dans un club comme l’OL. Après le salaire est vraiment élevé pour un club comme l’OL dans la situation actuelle » lance un supporter lyonnais. Un autre supporter des Gones a des doutes. « Shaqiri un nom ronflant alors qu'il est fort qu'en sélection... Soit il faut claquer pour un ailier qui apporte un plus genre Tsygankov ou Everton Soares, soit il faut aller chercher Romain Faivre ».

Certains avis sont néanmoins plus positifs, le CV du joueur en faisant rêver quelques-uns. « Vu notre effectif actuel, peut-on se permettre de refuser un tel joueur ? », « Si il baise son salaire je prend sans problème » ou encore «Tireur de coups francs direct, indirect, corner, grosse frappe de balle hors surface... En plus du reste. Juni doit être plus qu intéressé par tout ça. Ryan en fera un peu les frais mais il n’a quasi rien montré en prépa... Il pourrait plus qu’apprendre avec Shaqiri » peut-on lire. La piste Shaqiri divise donc les supporters de l’OL, à l’heure où Juninho aimerait négocier un deal aux alentours de 7 millions d’euros, bien loin des attentes de Liverpool.