OL : Voilà pourquoi Depay a le droit d'être prétentieux

Dans : OL, Ligue 1.

Quelle réponse de Memphis Depay ! Maladroit et critiqué cette semaine après sa performance face à Hoffenheim, l’attaquant néerlandais a absolument tout fait pour permettre à Lyon de gagner à Guingamp ce samedi. Impliqué dans les quatre buts avec deux réalisations et deux passes décisives, le Lyonnais a fait le show grâce à ses qualités techniques et sa vision du jeu. De quoi mettre tout le monde d’accord selon Raymond Domenech, qui avoue que ce sont grâce à des performances exceptionnelles de ce niveau que Memphis Depay peut prendre la parole et parfois critiquer son coach de le mettre sur le banc de touche.