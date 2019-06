OL : Visite médicale en cours, ce départ à 2 ME est validé

Dans : OL, Mercato, MHSC, Nîmes.

Revenu d’un prêt plutôt concluant à Nîmes, Jordan Ferri ne se faisait aucun espoir sur la suite de sa carrière lyonnaise.

Le milieu de terrain est revenu à Lyon pour mieux repartir, et c’est ce qu’il va faire dans les prochaines heures. Le natif de Cavaillon est sur le point de s’engager avec Montpellier, annonce Le Midi Libre, puisqu’il ne lui reste que la seconde partie de la visite médicale à boucler pour rejoindre le club héraultais. Encore récemment, l’OL demandait 2 ME pour laisser filer son joueur formé au club, et se montrait ferme à ce sujet. De son côté, Jordan Ferri va signer pour quatre ans avec Montpellier.