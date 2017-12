OL : Villarreal en 16es ? Aulas pense déjà à la finale à Lyon

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe, Liga.

Suite au tirage au sort des seizièmes de finale de l'Europa League, qui a abouti sur un choc entre l'Olympique Lyonnais et Villarreal, Jean-Michel Aulas a tenu à suivre sa ligne de conduite.

Depuis lundi midi, le club rhodanien connaît son prochain adversaire en C3. Entre le match aller du 15 février 2018 au Groupama Stadium et le retour du 22 février au Madrigal, Lyon devra se défaire de Villarreal. Pas une mince affaire face à un habitué de la Coupe d'Europe, actuellement sixième de la Liga. Mais lors de cette première rencontre officielle face au Sous-Marin Jaune, l'objectif sera bien entendu de se qualifier. Ce que Jean-Michel Aulas exige.

« C'est un tirage difficile face à l'un des meilleurs clubs espagnols. Mais un point de passage indispensable pour revenir au Groupama Stadium un peu plus tard. Allez l'OL », a balancé, sur son compte Twitter, le président lyonnais, qui rappelle donc que la troupe de Bruno Genesio a bel et bien pour but d'aller en finale de la C3 cette saison, sachant que celle-ci se déroulera à Lyon en mai prochain.