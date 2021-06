OL : Une surprise à 3,5ME officialisée cette semaine ?

Dans : OL.

Tandis qu'Anthony Lopes dispute l'Euro 2021 avec le Portugal, l'Olympique Lyonnais serait proche de faire signer Dogan Alemdar, le très remarqué gardien de but de Kayserispor.

A deux ans de la fin de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, Anthony Lopes est actuellement avec sa sélection nationale, le Portugal qui est dans le groupe de la France, après une saison mitigée en Ligue 1 pour le gardien de but qui a fait toute sa carrière à l’OL. Si Anthony Lopes a toujours réussi à repousser la concurrence, notamment celle de Ciprian Tatarusanu, Juninho semble avoir décidé de hausser le niveau de cette concurrence, du moins si l’on en croit plusieurs médias turcs. En effet, le quotidien sportif Fanatik annonce que d’ici une semaine, le club de Jean-Michel Aulas devrait officialiser la signature de Dogan Alemdar, le gardien de but de 19 ans de Kayserispor. D’abord troisième gardien du récent 17e du championnat de Turquie, Alemdar a réussi à profiter des blessures de Lung et Cipe pour se mettre en valeur.

Safa Can Konuksever, journaliste pour Fanatik, affirme que l’affaire est réellement bien avancée entre l’Olympique Lyonnais et Kayserispor pour le transfert de Dogan Alemdar. « Les dirigeants de Kayserispor sont extrêmement favorables à cette possibilité d’un transfert. Le club, qui n'a pas de problème de gardien de but avec le retour de Lung, acceptera l'offre de 3,5 millions d'euros de l’OL afin d’être plus à l’aise financièrement. Il nous a été indiqué que le transfert serait probablement officiel d'ici une semaine », précise notre confrère turc. Forcément, ce renfort peut surprendre les supporters de l'OL dans la mesure où Anthony Lopes est toujours le chouchou des virages du Groupama Stadium. Mais en recrutant Dogan Alemdar, si c'est le cas, Juninho a probablement une idée en tête.