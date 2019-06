OL : Une piste en or soufflée à Lyon au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

En quête d’un renfort au poste de milieu défensif, l’Olympique Lyonnais explore plusieurs pistes en ce début de mercato.

Les noms de Lucas Leiva, Luiz Gustavo ou encore Ismaël Bennacer ont d’ores et déjà filtré. Mais en interne, nul doute que Juninho et Sylvinho possèdent une large liste de joueurs susceptibles de rejoindre le Rhône afin de renforcer l’effectif et d’amener de la concurrence à Lucas Tousart. Pour le site Olympique-et-Lyonnais, qui a lancé plusieurs idées de milieu de terrain, il serait judicieux de se positionner sur Renato Sanches, un joueur extrêmement prometteur qui n’a cependant pas encore réussi à s’imposer au FC Bayern.

« Éblouissant lors de l’Euro 2016 avec le Portugal, Renato Sanches s’est un peu perdu depuis. Barré par la concurrence au Bayern Munich, qu’il a rejoint en 2016, le milieu de terrain n’est même pas parvenu à s’imposer à Swansea, où il était prêté la saison dernière. Avec la blessure de Corentin Tolisso, l’ancien joueur de Benfica a un peu plus joué lors de l’exercice écoulé. Malgré ces trois dernières années compliquées, l’international portugais (18 sélections) a gardé la côte sur le marché des transferts. Un départ est à l’étude cet été, pour celui qui n’a encore que 21 ans et conserve donc une importante marge de progression » explique le média lyonnais, pour qui la piste menant à Renato Sanches mérite d’être creusée. Les supporters rhodaniens partageront certainement cet avis…