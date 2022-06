OL : Lyon est le tremplin idéal, ce joueur va agacer Aulas

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Formé à l’Olympique Lyonnais, le défenseur français Pierre Kalulu a signé son premier contrat professionnel à l’AC Milan, où il est indiscutable.

A seulement 21 ans, le défenseur formé à l’OL s’est imposé en l’espace de quelques mois comme un titulaire indiscutable de l’AC Milan, champion d’Italie en titre. Malgré une proposition de Jean-Michel Aulas, Pierre Kalulu avait fait le choix de signer son premier contrat professionnel à l’AC Milan, un choix qui n’avait pas manqué d’agacer à l’OL. Mais quelques mois plus tard, Pierre Kalulu ne doit pas regretter sa décision dans la mesure où il est un titulaire indiscutable du club lombard et qu’il tape maintenant à la porte de l’Equipe de France. Dans une interview accordée à Canal +, Pierre Kalulu a rendu hommage à la formation à la Lyonnaise. En confirmant que les joueurs formés à l’OL étaient prêts pour s’imposer dans les plus grands clubs d’Europe, comme l’ont fait Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et bien d’autres.

Pierre Kalulu vante les mérites de la formation lyonnaise

Un bel hommage qui laissera un gout amer à Jean-Michel Aulas, lequel préférerait que tous ces grands talents brillent à Lyon plutôt que de s’exporter. « Retrouver les Lyonnais en sélection ? On est jeunes mais j'ai grandi avec eux. C'est mon adolescence, j'ai toujours vécu avec eux depuis mes 10-11 ans. Ça fait très plaisir de les retrouver. On échange beaucoup. Le vivier lyonnais est là. La région est connue pour et je pense que la formation qu'on reçoit à l'OL nous permet ensuite de nous mettre en valeur. Si Amine et moi réussissons ailleurs, ce n'est pas un hasard. En sortant de l'OL, tu es prêt à jouer au très haut niveau. Intrinsèquement, le talent lyonnais est là » a analysé Pierre Kalulu, vantant les mérites de la formation lyonnaise mais qui confirme également que les joueurs issus de l’académie sont prêts à jouer dans les plus grands clubs d’Europe. Un petit message qui ne plaira pas à Jean-Michel Aulas, au moment où le boss de l’OL veut de nouveau s’appuyer sur les joueurs formés au club comme le démontre le retour imminent d’Alexandre Lacazette.