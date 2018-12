OL : Une finale ? Non, mais un match qui peut rapporter 12ME pour Lyon !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

L'Olympique Lyonnais jouera son avenir européen ce mercredi soir à Kiev face à Donetsk. Une victoire ou un nul, et l'OL continuera sa route en Ligue des champions, ce qui est forcément le scénario rêvé par les joueurs, les dirigeants et les supporters lyonnais. Outre la certitude d'avoir une belle affiche au Groupama Stadium lors des huitièmes de finale de C1, le club de Jean-Michel Aulas sait également qu'il y aura un beau chèque en cas de qualification. Et forcément, l'Olympique Lyonnais ne peut pas négliger cet aspect de la Ligue des champions.

Mercredi dernier, lors de l'assemblée générale d'OL Groupe, le président Aulas avait évoqué un possible gain de 8ME en cas de qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Mais à priori, le bonus pourrait être supérieur. L'UEFA indique en effet que les participants à ce tour supplémentaire auront droit à 9,5ME, et si Lyon gagne contre Donetsk c'est 2,7ME en plus, un nul à Kiev rapportant 0,9ME selon le barème des poules. Autrement dit, l'enjeu tourne tout de même autour de 12ME pour ces 90 minutes ukrainiennes. Dans Le Progrès, Bruno Genesio a tout de même tenu à ne pas mettre cet aspect financier en avant, aussi colossal soit-il. « On est conscient de l’importance économique de la rencontre. Mais, nous n’en avons pas parlé aux joueurs. On se concentre sur l’aspect exclusivement sportif », a prévenu l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. L'heure des comptes sonnera vers 23h.