OL : Aouar et Ndombele en Bleus, Pierre Ménès stoppe le délire

Dans : OL, Equipe de France, Ligue 1.

Cités parmi les favoris pour remplacer Corentin Tolisso en Equipe de France, Houssem Aouar et Tanguy Ndombele n’ont pas livré leur meilleur match à l’OL, mardi soir contre le Shakhtar Donetsk. Cela tombe mal puisque c’est jeudi en début d’après-midi que Didier Deschamps va dévoiler sa liste de 23 joueurs pour les matchs contre l’Islande et l’Allemagne. Sur son blog, Pierre Ménès a, comme à son habitude, été très cash. Selon lui, les deux Lyonnais ont encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir prétendre à une sélection en Equipe de France.

« Quand je pense qu’Aouar et Ndombélé sont susceptibles de remplacer Tolisso en équipe de France… Il y a encore du chemin à mon sens. Aouar, entre le but valable de Denayer qu’il fait annuler en voulant marquer sur la ligne alors qu’il est hors-jeu et sa perte de balle sur le deuxième but ukrainien, a un lourd passif sur ce match » a expliqué un Pierre Ménès franchement déçu par les performances d'Aouar sur ce match. Reste que les solutions ne sont pas si nombreuses que cela pour Didier Deschamps, qui a donc tout de même de grandes chances d’en appeler au moins un des deux jeudi. A moins d’une surprise que personne n’aurait vu venir…