OL : Une défense aussi au top, Lopes bat donc un record

Dans : OL, Ligue 1.

En ce moment, Lyon est une véritable forteresse. Si l'attaque de l'Olympique Lyonnais carbure, puisqu'elle a notamment marqué neuf buts cette semaine, entre la victoire en Europa League face à l'Apollon (4-0) et le très large succès acquis à Nice ce dimanche en L1 (5-0), la défense rhodanienne est tout aussi efficace. Et ce n'est pas Anthony Lopes qui dira le contraire, lui qui n'a plus encaissé le moindre but depuis la mi-octobre, et une victoire à Everton (2-1).

Lyon reste donc sur sept clean sheets de suite toutes compétitions confondues. Invincible depuis 639 minutes dans la cage de l'OL, le portier portugais bat ainsi le record d’invincibilité de son club formateur puisque Coupet ou Lloris n'ont jamais fait mieux... Genesio et Aulas peuvent en être fiers !