OL : « Une chance sur 1000 », Aulas pas super optimiste avant le Barça

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Président de l’Olympique Lyonnais connu pour son légendaire optimisme à toute épreuve, Jean-Michel Aulas a déjà prévu de remporter une Ligue des Champions dans les années à venir. Le dirigeant rhodanien fait visiblement une croix sur cette saison. En effet, dans des propos relayés par Le Progrès, JMA avoue clairement qu’il n’y a pas photo entre Lyon et le FC Barcelone, et que l’idée d’aller chercher la qualification au Camp Nou semble impossible à première vue.

« On est allé voir jouer Barcelone lors de sa récente victoire à Madrid. Le Barça a des joueurs offensifs hors norme, un peu comme l’OL, mais l’OL est à un cran nettement en dessous évidemment. Le Barça a une marge de manœuvre très importante. Mais l’OL veut montrer qu’il existe. Et même si on a une chance sur mille, à Barcelone, on va tout mettre en œuvre pour la jouer comme on l’a jouée à Manchester City. Comme ce serait un exploit tellement immense, alors ça vaut le coup pendant quelque temps de continuer de rêver », a expliqué le président lyonnais, qui met en tout cas clairement l’OL dans la position de l’outsider pour ce 1/8e de finale retour de Ligue des Champions. Un peu comme avant le match à Manchester City ?