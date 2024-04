OL ‍: Un titulaire indiscutable ouvre la porte à un départ

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le mercato hivernal a été fou à l'OL, mais cela pourrait aussi bouger dans tous les sens l'été prochain, en fonction de la fin de saison. Maxence Caqueret aborde le sujet avec franchise.

Le renouveau de l’Olympique Lyonnais a aussi comme conséquence de remettre des joueurs sur le devant de la scène. La belle série de résultats positifs depuis la prise en mains de l’équipe par Pierre Sage permet de retrouver de l’ambition et de l’exposition, à l’image de la finale de Coupe de France à venir face au PSG. Un match qui fait saliver, même s’il faut aussi faire le travail en championnat pour s’assurer un avenir européen, peu importe le résultat du match contre Paris à Lille. La volonté de revenir en Europe, chose impensable après le début de saison complètement raté, est en tout cas quelque chose qui motive énormément Maxence Caqueret, qui s’est confié à ce sujet dans Le Progrès.

Ramener un trophée à Lyon

« Enchaîner des matches, c’est primordial, pour avoir du rythme, donner du temps de jeu à tous. Donc on va tout faire pour aller chercher une qualification en Ligue Europa en gagnant la Coupe, et remonter au classement, car on n’est pas si loin. Si on doit jouer la Conference League, on prendra aussi, car rien ne vaut une Coupe d’Europe. Au vu de notre première partie de saison, personne ne s’attendait à voir l’OL en finale, mais on a su faire les matches qu’il fallait. On a passé les tours mais le boulot n’est pas fait… Ramener un trophée à Lyon serait exceptionnel, car ça n’a pas été fait depuis 2012. On reviendrait de loin. L’an dernier, on avait en travers de la gorge l’élimination. Cela nous a motivés durant tout notre parcours. Et sur un match, on sait qu’on est capable de gagner », a livré le milieu de terrain qui est un titulaire indiscutable, peu importe les entraineurs qui se sont succédés à Lyon puisqu’il reste sur 42 apparitions de suite dans le 11 de départ de l’OL.

Maxence Caqueret est indispensable 🛠️ pic.twitter.com/y6QgyfrV9o — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 30, 2024

Une régularité qui en fait forcément un des leaders de l’équipe, mais aussi un joueur qui commence à rêver d’ailleurs en cas de belle offre. Sous contrat jusqu’en 2026, l’ancien international espoirs avoue qu’il se verrait bien un jour évoluer dans un club étranger. « Je suis heureux ici, mais je ne peux fermer la porte à un départ, moi qui aime beaucoup voyager. Les deux possibilités sont belles, car rester à Lyon serait une chance en étant formé ici, dans un club d’une telle renommée. Mais partir à l’étranger, ça serait aussi une belle expérience. Je n’y pense pas trop encore », a prudemment livré Maxence Caqueret, qui explique toutefois qu’il ne serait pas contre un départ pour l’étranger si tout le monde y trouvait son compte.