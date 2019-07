OL : Un super agent booste le mercato de Nabil Fekir

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga.

En fin de contrat dans un an, Nabil Fekir va-t-il quitter l’Olympique Lyonnais au mercato ?

Indéniablement, c’est la question qui est sur toutes les lèvres dans le Rhône, alors que la première phase du mercato lyonnais a été bouclée avec la signature de Joachim Andersen en provenance de la Sampdoria de Gênes contre 30 ME bonus compris. Apprécié par Juninho et Sylvinho, qui l’imaginent bien dans un rôle de milieu relayeur au sein du 4-3-3 de l’entraîneur brésilien, Nabil Fekir a toujours envie de quitter l’OL. La preuve, il a fait appel aux agents les plus influents pour lui trouver un point de chute au mercato : Pini Zahavi, puis tout récemment Jorge Mendes.

Et selon L’Equipe, l’agent portugais a fait le nécessaire afin que Nabil Fekir trouve son bonheur en Espagne. Avec trois clubs concrètement intéressés par le champion du monde 2018. « Le Séville FC et le Betis Séville ont ainsi étudié la possibilité de recruter le Lyonnais. Mais un troisième club de Liga a été invité dans le dossier, avec un intérêt susceptible d'être plus marqué et un avantage de poids : la participation à la prochaine Ligue des champions. Il s'agit du Valence CF, qui a effectué des premières prises d'informations sur le dossier et pourrait très vite accélérer ». Reste désormais à voir dans quelles sphères se bouclera le dossier Fekir, alors que la presse espagnole évoquait dimanche une possible offre comprise entre 30 et 35 ME du Bétis pour le Lyonnais.