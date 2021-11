OL : Un proche de Juninho s'avoue vaincu, Govou arrive !

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Avant un probable départ l’été prochain, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais Juninho aimerait être épaulé par un adjoint. Annoncé parmi les candidats, son proche Thomas Lacondemine n’a pas les faveurs du club. Contrairement à l’ancien Gone Sidney Govou, en discussion avec la direction.

Avant la petite bombe lâchée par Juninho sur RMC, l’Olympique Lyonnais envisageait déjà quelques changements dans son organigramme. Ainsi, à la demande du directeur sportif, le club rhodanien pense à lui amener un adjoint pour les tâches secondaires du quotidien. Plusieurs noms sont évoqués pour le poste, dont celui de Thomas Lacondemine, auteur de la biographie du Brésilien dont il est devenu proche. Mais à en croire l’intéressé, sa candidature n’a pas été retenue.

« Si la direction voulait un "nom", il est clair que je n’étais pas la bonne personne, a écrit Thomas Lacondemine sur Twitter. Juni, lui, voulait simplement un assistant pour le décharger sur les tâches du quotidien, afin qu'il puisse se concentrer sur ses missions prioritaires de directeur sportif. La direction n’était pas du même avis. Enfin, je suppose, car je n’ai jamais eu de retour. C’est comme ça. Mais mon cas personnel n’a aucune importance. Ce qui compte et comptera toujours, c’est le bien de Juni et de l’OL. »

Govou discute avec l’OL

Si Thomas Lacondemine n’intéresse visiblement pas le club, la piste menant à Sidney Govou a plus de succès, révèle le journaliste de Canal+ Philippe Carayon. « L'OL s'intéresse à différents profils. Parmi ceux-ci, moi je peux vous confirmer le grand intérêt de l'OL pour Sidney Govou. Il a gagné avec ce club, il est apprécié en interne par toutes les composantes du club, y compris Juninho avec qui il pourrait très bien collaborer. Et à l'OL, on a aussi apprécié depuis des années le regard posé par Sidney Govou sur le football et l'OL à Canal+. Le contact a déjà été établi », a certifié notre confrère, collègue de l’ancien Gone au sein de la chaîne cryptée.