Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Retour de la Ligue des Champions ce mardi pour l’Olympique Lyonnais, qui est bien parti et cherchera surtout à ne pas relancer Hoffenheim, dernier de la poule et qui joue l’une de ses ultimes chances d’aller chercher l’une des deux premières places. Autant dire qu’un partage des points ne déplairait pas aux troupes de Bruno Genesio. Et c’est également le message envoyé par Jean-Michel Aulas avant le match. Comme à son habitude, le président lyonnais n’a pas fait dans la dentelle à travers un message lâché sur Twitter à 24 heures du coup d’envoi.

« Cette équipe allemande est comme le football allemand, très puissante et très forte. Partager les points là-bas serait déjà un grand exploit. Le stade est magnifique et le club d’Hoffenheim impressionnant », a lâché un Jean-Michel Aulas déjà en mode Ligue des Champions sur son smartphone. Grand exploit ou pas, Lyon rêverait en tout cas de rendre une copie aussi emballante que lors du dernier déplacement européen, sur le terrain de Manchester City.