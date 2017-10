OL : Un « OL-bashing » signé Deschamps chez les Bleus ? Il n'y croit pas

Dans : OL, Equipe de France.

Régulièrement appelé ces derniers mois, Nabil Fekir n’a pas été convoqué par Didier Deschamps pour défendre les couleurs des Bleus en octobre.

Une absence qui a surpris la majorité des observateurs, le capitaine de l’Olympique Lyonnais réussissant un excellent début de saison dans le Rhône. Cette absence, conjuguée aux titularisations du trio d'ex Lyonnais Umtiti-Tolisso-Lacazette en Bulgarie ont soulevé bon nombre d’interrogations sur les réseaux sociaux. Y aurait-il un « OL-bashing » de la part du sélectionneur Didier Deschamps ? Interrogé par Olympique-et-Lyonnais, l’ancien joueur de Lyon, Jérémy Berthord, a balayé d’un revers de main cette hypothèse farfelue.

« Le club n’est pas un critère de sélection pour Deschamps »

« Le sélectionneur parle souvent de la stabilité, il ne donne pas beaucoup de chance aux nouveaux joueurs. Nabil (Fekir) a été sélectionné après sa blessure, il a joué un match et le sélectionneur ne le reprend plus. C’est un peu dommage. Didier Deschamps a été champion du monde, champion d’Europe, il sait faire la part des choses. Il ne sélectionne pas un joueur par rapport à son club. Je ne pense pas que ce soit un critère de sélection » a confié celui qui est désormais consultant sur OLTV. Quoi qu’il en soit, les prochaines listes du patron des Bleus seront particulièrement scrutées lors des prochains rassemblements. Et nul doute qu’elles contiendront à nouveau leur lot de discussions et de polémiques…