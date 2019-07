OL : Un milieu recruté au mercato, même si Fekir reste ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Ces derniers jours, c’est clairement autour de Nabil Fekir que tourne l’actualité de l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que le club rhodanien a bouclé la première partie de son recrutement, mais s’attend à perdre son capitaine. Ce dernier est courtisé par le Bétis, le FC Séville et Valence tandis qu’il se trouve dans sa dernière année de contrat à Lyon. Jean-Michel Aulas ne s’opposera donc pas à son départ bien au contraire, et devrait compenser son éventuel transfert avec la venue d’un milieu de terrain relayeur.

Mais selon les informations de Yahoo Sport, il n’est pas impossible que l’Olympique Lyonnais recrute un milieu de terrain, même si Nabil Fekir venait à rester dans la capitale des Gaules. Le média, qui estime que Lucas Tousart est la seule réelle sentinelle à la disposition de Sylvinho, considère sans doute Thiago Mendes comme un milieu relayeur, et pense qu’il est possible que l’OL s’attache les services d’un numéro six d’ici la fin du mercato. Tout cela reste évidemment hypothétique, et dépendra sans doute des premiers ressentis du coach brésilien suite aux matchs amicaux et éventuellement au début du championnat. Mais cette information devrait fait débat chez les supporters…