OL : Un jackpot avec Fékir ? Le plan d'Aulas part en vrille

Dans : OL, Mercato.

Tout proche de rejoindre Liverpool l’été dernier, Nabil Fékir n’a pas rechigné au moment de reprendre avec l’Olympique Lyonnais, malgré le titre de champion du monde et le fait qu’il avait déjà posé avec le maillot de Liverpool sur le dos avant que tout ne tombe à l’eau. S’il connaît un début de saison timoré, le meneur de jeu demeure un leader du vestiaire, et un joueur qui ne fait pas de vague. Même l’annonce de sa séparation avec Jean-Pierre Bernès, qui sera effective en mars 2019, n’a pas provoqué de tremblements de terre à Lyon. Et pourtant, cela met à mal les plans du club rhodanien, qui espérait très rapidement prolonger Nabil Fékir, afin d’éviter qu’il n’arrive l’été prochain à un an de la fin de son contrat.

« J’ai une confiance absolue en Nabil. C’est un joueur d’une très grande sensibilité. Je n’ai pas de crainte particulière. Son projet, c’est de trouver un club qui lui permette de grandir encore. On discutera avec lui le moment venu, sans que cela soit une contrainte pour lui. Bien entendu, si, demain, il veut prolonger, on fera ce qu’il faut », a livré Jean-Michel Aulas dans L’Equipe. Pour le moment, ce n’est pas à l’ordre du jour, et il y a de grandes chances qu’au printemps, quand Nabil Fékir changera d’agent, ce ne sera certainement pas dans le but de s’engager sur le long terme à Lyon. Mais le président lyonnais l’a déjà bien compris, et cela ne l’empêchera pas d’espérer encaisser une jolie somme en cas de transfert. Probablement pas aussi copieuse que voulue néanmoins.