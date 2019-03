OL : Un énorme coup de théâtre signé Aulas le 2 avril ?

Dans : OL, Ligue 1.

Ce n’est pas la Ligue des Champions, mais Lyon et Rennes s’affronteront dans une confrontation aller-retour décisive ces prochains jours.

Il y aura tout d’abord la rencontre de ce week-end en championnat au Roazhon Park, avant la demi-finale de Coupe de France dans la foulée dans le Rhône. Et après cela, Jean-Michel Aulas doit annoncer sa décision au sujet de l’avenir de Bruno Genesio. Difficile de croire que le couperet dépend des deux matchs face au club breton, le président lyonnais ayant bien fait comprendre qu’il avait une préférence pour la continuité dans le travail. Mais tout demeure possible puisque le technicien lyonnais est en fin de contrat. Le suspense ne devrait donc plus durer bien longtemps, à moins que JMA ne change complètement d’avis et réserve sa réponse pour la fin de saison. C’est le scénario surprise envisagé ce mardi par Le Progrès.

« Pour revenir sur ce fameux 2 avril, une autre version tout à fait plausible laisserait à penser que Jean-Michel Aulas en fin stratège, réserverait sa réponse. Il s’exprimera bien le 2 avril, mais 32 ans de présidence lui ont appris à ne pas tomber dans le premier piège venu. La deuxième place en L1 et une participation acquise à la prochaine ligue des champions peuvent encore tout déterminer. C’est un fait, Jean-Michel Aulas a sans doute encore plus d’un tour dans son sac », explique ainsi le journal régional, qui juge que le président de l’OL peut très bien décider de se donner un peu de temps supplémentaire.