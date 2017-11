OL : Un club espagnol craque totalement sur Fékir au mercato

Dans : OL, Mercato, Liga.

Absent contre Nice et pas très inspiré face à Lille, Nabil Fékir n’en reste pas moins l’arme offensive numéro 1 de l’Olympique Lyonnais.

Enfin de retour en pleine possession de ses moyens, le capitaine rhodanien aura du mal à résister aux courtisans s’il continue sur sa lancée de sa première partie de saison. Entre son implication dans le jeu et ses statistiques affolantes avec notamment 11 buts en 12 matchs de Ligue 1, l’attaquant de 24 ans a éveillé l’intérêt d’Arsenal, qui rêve de recomposer le duo avec Alexandre Lacazette. Mais selon la version brésilienne de Fox Sports, l’Atlético Madrid a fait de Nabil Fékir sa priorité pour l’été prochain, mais à une condition.

En effet, le Lyonnais ferait l’objet d’une offre de transfert en cas de départ d’Antoine Griezmann, qui a récemment prolongé au sein du club madrilène, mais semble désormais tenté de prendre son envol au sein d’une formation encore plus prestigieuse. Si cela devait être le cas, avec la clause libératoire de 100 ME de l’ancien joueur de la Real Sociedad, alors l’Atlético passerait à l’action pour miser jusqu’à 68 ME. De quoi faire trembler Arsenal, et faire réfléchir l’OL. Quant au joueur, il se verrait proposer le défi de redonner un nouveau souffle à l’attaque de l’Atlético, club où un certain… Alexandre Lacazette rêvait d’atterrir avant de devoir y renoncer l’été dernier, la formation espagnole ayant alors l’interdiction de recruter.