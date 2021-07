OL : Un clash inattendu, Aouar dément !

Dans : OL.

Ce mardi, Get French Football News affirmait qu’Houssem Aouar était prêt à aller au clash avec l’OL pour quitter le club rhodanien cet été et qu'il séchait volontairement l'entraînement.

Le média britannique affirmait qu’Houssem Aouar s’était présenté à la reprise de l’entraînement avec le nouveau coach Peter Bosz, avant de disparaître comme par magie pendant cinq jours. L’hypothèse d’un clash avec l’OL et d’une volonté très ferme de quitter Lyon a ainsi été interprétée par GFFN. Mais sur son comte Twitter, l’international tricolore a imité Moussa Dembélé en démentant formellement les rumeurs au sujet de son avenir. Totalement transparent, Houssem Aouar a dévoilé qu’il avait été malade au point d’être hospitalisé, d’où son absence à l’entraînement de l’Olympique Lyonnais pendant quelques jours. Le milieu offensif des Gones a par ailleurs rassuré sur son état de santé.

« Encore une fois, malheureusement, une énième « fake-news » a été sorti à mon sujet sur de nombreux médias sociaux. Je n’ai pas pour habitude de répondre à ce qui se dit à mon sujet… Malade, j’étais hospitalisé durant le week-end. Sachez que je vais beaucoup mieux et que je suis prêt pour la suite. Merci à ceux qui m’ont toujours soutenu, dans les bons comme dans les moins bons moments. Allez l’OL » a publié Houssem Aouar sur son compte Twitter dans le but de mettre un terme aux rumeurs qui circulaient au sujet de son avenir. Un message qui a climatisé les supporters d’Arsenal, nombreux à suivre Houssem Aouar et à commenter chacune de ses publications sur les réseaux sociaux, d’autant que Get French Football News dévoilait que le club londonien était le plus chaud sur Houssem Aouar. Reste maintenant à voir de quoi sera fait l’avenir du milieu offensif de l’OL, sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2023 et qui dispose d’un bon de sortie accordé il y a un an par Jean-Michel Aulas.