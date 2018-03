OL : Un adjoint de Genesio n'a aucun doute pour l'avenir...ou presque

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

A la dérive en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais retrouvera jeudi en Russie une épreuve qui semble être sa bouée de sauvetage en 2018, à savoir l'Europa League. Cette compétition, dont la finale aura lieu au Groupama Stadium, tient à coeur à Jean-Michel Aulas et ses joueurs, lesquels savent que la route la plus directe pour un ticket en Ligue des champions est désormais liée à une victoire en C3. Et avant le double rendez-vous face à Moscou, Gérald Baticle affiche sa confiance relative.

« On va avoir plus d’énergie avec quatre jours de récupération. Je suis sûr qu’on va faire une belle performance. Flo Maurice est allé les voir. On les a décryptés en travaillant sur les vidéos. On a vu que 3 matches en 2018 parce qu’ils étaient en trêve. C’est une équipe solide défensivement et qui procède par attaques placées. Ils n’ont pas été spécialement performants sur attaques rapides. Ils aiment jouer et avoir le ballon. Je suis confiant. On a repéré leurs forces et leurs points faibles. C’est du 50-50 comme tous les matches de Coupe. On a été performants contre une très belle équipe de Villarreal. A nous de faire notre jeu. On vit pour cela. On aspire à aller au bout des compétions », a confié, sur OL-TV, l'adjoint de Bruno Genesio. Confiant, mais à 50-50, l'avenir tranchera....