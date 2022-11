OL : Trois joueurs échappent au massacre signé Edward Jay

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’OL a livré une prestation insipide contre l’OM sur la pelouse du Vélodrome et s’est logiquement incliné (1-0).

Difficile pour Laurent Blanc de ressortir du positif après le match livré par l’Olympique Lyonnais sur la pelouse du Vélodrome, dimanche soir en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Sur le plan individuel, certains joueurs ressortent quand même du lot. C’est par exemple le cas de Johann Lepenant, plutôt satisfaisant contre l’OM dimanche soir. Dans l’émission Kop Gones sur BFM TV, le journaliste Edward Jay a quant à lui mis en avant les très bons débuts de saison réalisés par Anthony Lopes, Castello Lukeba et Nicolas Tagliafico. Selon le consultant de RMC dans la capitale des Gaules, ces trois joueurs sont plus ou moins les seuls à sauver après ce début de saison chaotique de la part de Lyon. Un avis qui sera sans doute massivement partagé par les supporters même si certains incluront certainement Alexandre Lacazette.

Edward Jay sauve Lukeba, Tagliafico et Lopes

« Quand on regarde les cadres de l’OL, on voit que dimanche Aouar n’est pas bon, que Boateng a toujours un problème physique à un moment. Je rêverais de pouvoir multiplier les joueurs comme Tagliafico à Lyon. L’état d’esprit que ce joueur a, si vous en avez un par ligne, ce serait incroyable. Quand je vois qu’à la dernière minute, c’est encore lui qui est là pour tirer et essayer d’égaliser contre l’OM… Franchement, c’est cette grinta d’un Tagliafico qu’il faudrait avoir. Lukeba et Lopes ont aussi cet état d’esprit mais c’est trop peu. Je vous ai cité trois joueurs mais il y en a onze qui jouent… C’est trop peu » a livré Edward Jay, qui attend beaucoup plus de certains joueurs censés être des cadres de l’OL comme c’est le cas de Jérôme Boateng, Houssem Aouar ou encore Moussa Dembélé tandis que certains jeunes comme Malo Gusto et Rayan Cherki sont encore beaucoup trop tendres à ce jour.