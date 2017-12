OL : Trois clubs préparent la planche à billets pour Fékir au mercato

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Bien parti pour réaliser la meilleure saison de sa carrière avec déjà 11 buts en 14 matchs de Ligue 1, Nabil Fékir affole les compteurs et prouve qu’il est bien revenu à son meilleur niveau.

L’autre preuve si besoin en était, c’est que les grands clubs européens reviennent au portillon pour prendre de ses nouvelles. A la fin de la saison 2013-14 où il avait explosé, l’attaquant lyonnais était suivi par plusieurs ténors européens. En vue de l’été prochain, c’est déjà le cas comme le souligne le Daily Star, qui évoque la décision du Board d’Arsenal de faire le forcing pour recruter le capitaine rhodanien afin de tenter de faire oublier le départ désormais inévitable d’Alexis Sanchez.

Mais les Gunners ne sont pas les seuls sur le coup, car la Juventus Turin et l’Atlético Madrid, qui veut en faire le remplaçant d’Antoine Griezmann, sont aussi sur le coup. Même si Nabil Fékir n’a jamais ouvertement parlé d’un départ à la fin de la saison, son rêve de jouer pour un grand club européen n’est pas nouveau, et pourrait bien se concrétiser s’il continue d’affoler les compteurs, et d’enregistrer de prestigieux prétendants capables de faire craquer l’OL et son joueur vedette.