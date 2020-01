OL : Traité d'arrogant, Lyon offre 25.000 euros à Bourg-en-Bresse

Dans : OL.

L'entraîneur de Bourg-en-Bresse a estimé que l'équipe lyonnaise avait eu un comportement arrogant en fin de match samedi soir. Mais du côté de Jean-Michel Aulas et de l'OL, on n'est pas rancunier.

Karim Mokeddem a beau être natif de Lyon, il n’a pas mâché ses mots après la correction prise par son équipe contre l’OL (7-0) en Coupe de France. Pour le technicien de Bourg-en-Bresse, les joueurs de Rudi Garcia ont eu un comportement « arrogant » durant le dernier quart d’heure, Karim Mokeddem regrettant que son équipe n’ait pas haussé le ton. Mais malgré cela, le club de National peut tout de même remercier Jean-Michel Aulas, Juninho et l’ensemble de l’Olympique Lyonnais, puisque la délégation de l’OL n’est pas repartie vers la Groupama Stadium avec sa part de recette.

Le Progrès explique en effet ce dimanche, que fidèle à ses habitudes, l’OL avait fait ce cadeau à son adversaire et que grâce à cela Bourg-en-Bresse touchera 25.000 euros de plus sur la recette totale de cette rencontre de Coupe de France. Un joli cadeau de la part d’un club traité d’arrogant et qui n'a aucune obligation de procéder de cette sorte, même si c'est une tradition dans cette épreuve que le club de Ligue 1 cède sa part contre un adversaire d'une division inférieure. Sous oublier que le club bressan est partenaire de l'OL bien évidemment.