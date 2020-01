CdF : Lyon une équipe « arrogante », Bourg accuse

Dans : OL.

Du côté de Bourg-en-Bresse on digère mal le 7-0 infligé par l'Olympique Lyonnais en Coupe de France. Et l'entraîneur du club de N1 d'accuser les joueurs de l'OL

Le FBBP attendait avec impatience de croiser la route de l’Olympique Lyonnais, mais c’est peu dire que les pensionnaires de National ont pris une vraie rouste contre la formation de Rudi Garcia. Pour Karim Mokeddem, entraîneur de Bourg-en-Bresse, l’attitude des joueurs de l’OL dans le dernier quart d’heure n’a pas été à la hauteur, et le natif de la capitale des Gaules le regrette tout autant que la passivité de son équipe.

« Certains de mes joueurs ont côtoyé le haut niveau il y a un moment et d'autres aspirent à y aller. Mais contre une équipe de haut niveau, il faut être capable de ne pas commettre d'erreur. Je suis quand même énervé de l'arrogance de Lyon sur le dernier quart d'heure. Je voulais voir le caractère de mes joueurs face à ce type de comportement mais ils sont trop mignons. Cela m'agace quand même. On ne doit pas perdre 7-0 sur ce match mais avec ce comportement on ne pourra pas monter en Ligue 2. Si les joueurs avaient eu la fierté de leur coach, ils n'auraient pas pris 7-0. Nous aurions pu sortir un peu plus dignement de la Coupe. Je pense qu’après ce match, j’ai un peu plus de problèmes que Rudi Garcia », a expliqué le technicien de Bourg-en-Bresse.