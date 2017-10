OL : Tousart est impressionné par ce joueur devenu le « boss de l’OL »

Dans : OL, Ligue 1, Equipe de France.

Étincelant depuis qu'il a été nommé capitaine de l'Olympique Lyonnais par Bruno Genesio, Nabil Fekir a reçu les louanges de son coéquipier Lucas Tousart.

Nabil Fekir n'en finit plus d'impressionner. Suite à deux saisons mitigées, l'attaquant de l'OL est bel et bien revenu au top de sa forme cette année. Dimanche au Groupama Stadium face à Metz (2-0), le joueur de 24 ans a marqué son troisième doublé de la saison, après ceux inscrits contre Strasbourg (4-0) et Monaco (3-2). Auteur du meilleur départ de sa carrière avec neuf réalisations, le capitaine lyonnais porte son collectif tout en s'affirmant comme l'un des meilleurs joueurs du championnat de France, au sein duquel il est actuellement classé troisième dans le classement des buteurs derrière Falcao (13) et Cavani (11). Une très grande performance qui force le respect de ses coéquipiers. Lucas Tousart en tête.

« Avec son doublé de dimanche, il prend un statut encore plus important dans l’équipe. C’est le capitaine. Il fait les choses bien sur le terrain. Il prend ses responsabilités. Donc je suis très content pour lui après l’année compliquée qu’il a passé l’an dernier. Là, il montre à tout le monde que c’est le boss de l’équipe », a balancé, sur Foot Mercato, le jeune milieu de terrain de Lyon, qui souhaite donc que Fekir continue sur sa lancée à Lyon... avant d'en faire de même en équipe de France.