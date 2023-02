OL : Tolisso blessé, Lyon retient son souffle

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Corentin Tolisso semblait en avoir fini avec les blessures depuis quelques mois, et comme hasard l'Olympique Lyonnais allait mieux. Mais le milieu de terrain a retrouvé l'infirmerie et doit déclarer forfait en Ligue 1.

Après un début de saison retardé en raison d’une énième blessure, Corentin Tolisso, dont la carrière au Bayern Munich avait été ternie par des soucis physiques récurrents, semblait en avoir fini avec les soucis. La pause du Mondial au Qatari avait permis au milieu de terrain, revenu à l’OL l’été dernier en même temps qu’Alexandre Lacazette, de se refaire une santé. Au point même que Laurent Blanc en a évidemment fait un de ses joueurs de base depuis la reprise en 2023. Mais vendredi dernier, lors de la défaite lyonnaise à Auxerre, Corentin Tolisso a ressenti une douleur au mollet et il a immédiatement laissé sa place à Thiago Mendes. Cité par Le Progrès, l’entourage de Tolisso avait évoqué un « coup de fatigue », mais l’IRM réalisée à Lyon a décelé un autre souci plus gênant.

L'OL sans Tolisso contre Angers et Grenoble

🚨 OFFICIEL 🚨

Corentin Tolisso est de retour à l’@OL ! pic.twitter.com/0UyAcWLVBG — Prime Video Sport France (@PVSportFR) July 1, 2022

En effet, selon le quotidien sportif, l’examen réalisé par Corentin Tolisso a détecté une lésion au mollet gauche. A priori, cette lésion n’est pas aussi sérieuse que celle qui l’avait perturbé l’été dernier, mais le milieu de terrain sera tout de même forfait au moins lors du match contre Angers, samedi prochain au stade Raymond-Kopa en Ligue 1, sa présence le mardi suivant au Groupama Stadium pour le quart de finale de Coupe de France contre Grenoble étant très incertaine aussi. Du côté de l'Olympique Lyonnais et de Laurent Blanc on doit évidemment croiser les doigts pour que ce problème avec Corentin Tolisso ne s'éternise pas, l'OL ayant un visage avec et sans son champion du monde 2018.