OL : Thiago Mendes à Lyon, l'indice troublant d'Aulas

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, LOSC.

Désireux de renforcer au poste de milieu de terrain au mercato, l’Olympique Lyonnais a frappé un premier coup sur le marché des transferts avec la venue de Jean Lucas pour 8 ME en provenance du FC Santos. Mais aux yeux de nombreux supporters et observateurs, il est nécessaire de recruter un joueur supplémentaire hors ventes, afin de concurrencer Lucas Tousart au poste de sentinelle. C’est dans cette optique que l’OL semble avoir fait du Lillois Thiago Mendes l’une de ses priorités. Mais en conférence de presse ce mardi, Jean-Michel Aulas a lâché un drôle d’indice.

A en croire les déclarations du président rhodanien, la piste menant au Brésilien du LOSC ne serait activé qu’en cas de départ de Tanguy Ndombele. « Les demandes de Juninho et Sylvinho sont très précises. On s’y attelle. On a fait l’essentiel sur le plan des départs, il faudrait vraiment des propositions substantielles pour avancer du côté de Tanguy qui est éventuellement demandeur de partir. S’il partait, il faudrait compléter le recrutement. La porte est peut-être entrouverte. Il n’y a pas de date butoir. Au milieu, Thiago Mendes fait partie des joueurs qui intéressent notre cellule recrutement » a simplement confié le président de l’Olympique Lyonnais, laissant clairement sous-entendre que Lyon ne s’activera pas pour recruter le Lillois tant que Tanguy Ndombele n’est pas vendu. Voilà une nouvelle qui risque de décevoir les supporters, emballés par ce début de mercato.