OL : Tetê, ça ne peut plus durer, Everton l'a compris

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Moins en vue depuis l'arrivée de Laurent Blanc à l'OL, Tetê se rapproche d'un départ. Le joueur brésilien, prêté au club rhodanien est toujours sous contrat avec le Chakhtar Donetsk et plaît particulièrement à un club de Premier League.

Après un premier passage réussi la saison dernière chez les Gones pendant 3 mois, la direction lyonnaise a décidé de renouveler le prêt de Tetê pour une année complète. Si l'ailier brésilien a été performant sous les ordres de Peter Bosz, le joueur de 22 ans est moins transcendant avec les nouvelles consignes imposées par Laurent Blanc et un système de jeu qui met moins en valeur ses qualités. Le technicien français ne semble pas réellement compter sur Tetê en tant que titulaire. Le natif d'Alvorada pourrait être contraint de quitter l'OL cet hiver pour retrouver du temps de jeu. Si l'OL ne compte plus sur lui, Tetê reste un joueur très apprécié, notamment du côté de la Premier League. Everton ainsi que d'autres équipes anglaises souhaitent faire venir le Brésilien outre-Manche.

Blanc ne compte pas sur Tetê, Everton en profite

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tetê 🌪 (@furacaotete)

Selon les informations de Talk Sport, Everton a fait de Tête l'une de ses priorités du mercato hivernal. La formation de Franck Lampard est dix-huitième du championnat anglais et reste sur huit matchs consécutifs sans victoire. Les Toffees sont prêts à discuter avec le club ukrainien pour mettre un terme au prêt du joueur formé à Grêmio à l'OL et le faire venir en Premier League. Everton n'est pas le seul club à être intéressé par l'ailier de Lyon puisque Tottenham et Nottingham Forest apprécient également le profil de l'international brésilien avec les moins de 23 ans (2 sélections). Everton pourrait se tourner vers Anthony Elanga ou Arnaut Danjuma si le transfert de Tetê ne se réalise pas. Laurent Blanc ne compte de toute façon plus sur le numéro 11 lyonnais et sera probablement ouvert à son départ.