OL : Tetê a quitté Lyon pour signer à Leictester

Les départs s'enchaînent du côté de l'Olympique Lyonnais, puisqu'après Karl Toko-Ekambi, c'est désormais Tetê qui a quitté l'OL ce samedi pour rejoindre la Premier League.

Arrivé à l’OL en mars 2022 en provenance de Donetsk, l’UEFA ayant autorisé les joueurs engagés par des clubs ukrainiens à signer ailleurs suite à la guerre déclenchée par la Russie, Tetê ne sera même pas resté un an dans la capitale des Gaules. En effet, ce samedi l’attaquant brésilien de 22 ans a pris l’avion à destination de l’Angleterre où il découvrira rapidement la Premier League. Prêté par le Shakthar Donetsk à l’Olympique Lyonnais jusqu’à la fin de l’actuelle saison, le joueur révélé au Grémio va en effet signer dans les prochaines heures avec Leicester. Le club anglais, actuel quatorzième du championnat, mais pas vraiment dans une forme éblouissante, compte sur Tête pour repartir du bon pied. Et tandis que le joueur a posté une photo sur Instagram où on le voit dans l’avion en direction de Leicester, Fabrizio Romano en a dit un peu plus sur l’opération.

Tetê, flying to England in the morning as he will undergo medical tests and sign as new Leicester player — here we go confirmed 🔵🦊🇧🇷 #LCFC



