OL : Sur un malentendu ça peut passer, l'OL bizarrement encouragé

Dans : OL, Ligue des Champions, Ligue 1.

Le 13 mars prochain, l’Olympique Lyonnais jouera un match décisif pour son avenir européen sur la pelouse du Camp Nou, contre le FC Barcelone. Un choc qui s’annonce extrêmement délicat pour les Gones, qui devront réaliser un véritable exploit pour se qualifier en Catalogne. Sur l’antenne de Canal Plus, Alain Roche a d’ailleurs reconnu qu’il avait bien du mal à croire aux chances de l’OL. La preuve, l’ancien Parisien compte sur la maladresse du Barça pour qualifier Lyon. Une drôle de manière d’encourager les hommes de Bruno Genesio…

« Le match retour ? Bien sûr qu’on y croit ! Vu ce qu’ils ont fait contre le PSG en Ligue 1 et face à Manchester City en Ligue des Champions, on y croit toujours. Ce sera extrêmement dur face à Barcelone, mais on va compter sur la maladresse des Barcelonais comme cela a été le cas cette semaine… » a confié Alain Roche avant d’encenser un jeune Lyonnais qui monte : Martin Terrier. « Il est en train de gagner sa place dans l’attaque lyonnaise. Il a beaucoup progressé depuis un an » a-t-il conclu dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si les hommes de Bruno Genesio seront, eux, adroits. Ce qui pourrait leur permettre de créer l’exploit.