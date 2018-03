OL : Sûr de son modèle, Aulas prédit la faillite de l’OM

Dans : OL, OM, Ligue 1.

Eliminé par Caen (1-0) jeudi en Coupe de France, et distancé dans la course au podium de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais traverse une période compliquée.

A ce rythme, les Gones pourraient vite abandonner tous leurs objectifs fixés en début de saison. Mais pour le moment, Jean-Michel Aulas n’en est pas encore là. Au contraire, le président du club rhodanien se montre toujours aussi optimiste. L’OL s’apprête à disputer un 8e de finale d’Europa League contre le CSKA Moscou. Et peut compter sur un bon modèle économique grâce à la billetterie de son stade.

« Je suis très malheureux d’avoir perdu à Caen mais je suis tellement heureux d’aller à Moscou. On a battu des records d’audience dans notre stade avec plus de 58 000 personnes pour Saint-Étienne. Ç’avait été le cas déjà pour Marseille, Monaco et Paris. C’est du foot durable. Il y a un moment où un couac pourra survenir, mais on a des épaules solides », s’est réjoui le dirigeant dans les colonnes de L’Equipe.

Aulas tacle l’OM

« On a formé des joueurs de grande qualité et, si on n’est pas en Ligue des Champions, j’aurai la ressource, même le cœur à l’envers, de vendre pour ne pas tomber. Ça fait deux ans de rang que nous faisons des bénéfices. Si on n’est pas en Coupe d’Europe, on a donc un levier, a prévu Aulas, plus sceptique concernant l’OM. Que va faire Marseille avec 60 ou 70 M€ de déficit (le déficit de l'OM était d'environ 40 M€ cumulés sur les trois dernières saisons) ? Le modèle de Ceferin est celui qu’on a conçu. Vous verrez… » Là encore, on attend la réponse de son homologue Jacques-Henri Eyraud.